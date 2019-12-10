2019全港最大型　披肩聖誕開倉

【特約報道】近排香港經濟差咗，大家心情又唔多好，但來到普天同慶的聖誕節，點都要出動Shopping吓，心情都會好啲。如果今年要睇住個荷包慳慳哋咁買，當然要等開倉。今次介紹這個全港最大型披肩聖誕開倉畀大家，數千條不同款式手工披肩低至1折，最平由HK$49.5起，價錢咁吸引，大手掃貨都唔怕，除咗自己用仲可以送給親朋好友，是最溫暖窩心的禮物！

【數千款披肩任你揀】

今次開倉帶來數千款披肩，款式選擇非常多，重點推介減至超低價的防敏感料大披肩和頸巾，質地柔軟又保暖。除百搭易配襯的淨色外，也有今年非常流行的格仔圖案，男女合用，買多幾條來襯衫都抵，適合平日返工或出街時披上。

除Casual款式外，準備在聖誕新年出席派對宴會的女士，萬勿錯過多款適合用來搭配派對造型的華麗款式，如喱士、手工釘珠、手工刺繡和狐狸毛等。女士們大可用披肩來提升造型，讓你散發高貴優雅氣質，肯定成為全場焦點。

【超抵價入手高質貨品】

不得不提，這批披肩在多間外國時尚百貨店有售，包括倫敦Selfridges和日本高島屋，還有巴黎Fashion Fair都有售賣，實屬高質貨品。另外，更可在場內以超抵價入手由印度進口羊毛真絲和Cashmere，以及女士們趨之若鶩的Pashmina高級羊絨披肩，實在機會難逢，千祈唔好錯過。而開倉期內每天都會推出新款，大部分獨一無二，不用怕撞款，數量有限，售完即止。

化妝：Yvonne 模特兒：Mary H @ Quest

Scarfesia大型披肩聖誕開倉詳情：

日期：由即日起至2019年12月23日

時間：中午12時至晚上8時

地址：九龍旺角廣東道1123號

福安工廠大廈2樓B室（旺角地鐵站A2出口，豪華戲院旁）

‧正價貨品7折再買四送一

‧ Pashmina系列特價再買四送一

‧優惠只限旺角店

查詢電話/WhatsApp： 5630 8860