三界五行：占星之道　必須心誠

希特拉是個天不怕地不怕、不畏鬼神的「信自己」狂人，但可能與占星術有孽緣，所以經歷過兩次「見過鬼怕黑」之後，他就深信不疑，後來更走火入魔，利用占星術弄虛作假去誤導對手，怎知，惡人自有惡人磨，有占星家以其人之道還治其人之身，加速他的滅亡。

第一次在1923年，一位德國占星家提醒希特拉還未成氣候，切勿在該年秋冬之間輕舉妄動，但不信邪的他，就在這一年的11月企圖發動暴亂，他事敗後被判五年監禁，後來經律師求情，提前釋放。第二次在1939年9月1日，希特拉下令侵佔波蘭，挑起第二次世界大戰，正當他得意忘形的時候，瑞士一位占星家提醒他，這一年11月他有一場災劫，但未引起希特拉警惕，當他出席一個紀念活動後離開會場，一顆定時炸彈就在他剛才演講的位置爆炸，八名下屬做了替死鬼。

從此，對占星術半信半疑的希特拉變了深信不疑，而且，滿腦子蠱惑的他還密令占星家發布虛假預測，企圖誘騙對手墮入其圈套。不過，並未能改變其失敗的命運。在他兵敗如山倒之際，敢對他直言危機的占星家，不被槍斃也被關進集中營，他認為身邊的占星家都不可靠，只對一份小報的星座專欄感興趣，這個專欄開始時說希特拉所屬星座的好話，令他感到安慰，但是不久，天天只講負面的預測，他精神沮喪，與妻子一起自殺（有野史說希特拉夫婦沒有自殺，只是改頭換面隱姓埋名潛逃外國）。

方向宇