征選遊：日月潭　入住達官貴人行宮

位於南投日月潭風景區，依山傍水而立的「涵碧樓」，絕非單純用「靚」或「豪」等字眼就能慨括形容。在台灣日治時期，日月潭開發水力發電，伊藤氏在涵碧半島上築了一度假木屋名「涵碧樓」，1923年日本皇太子裕仁來台更指定入住該處，最後被擴建成官方招待所，國民政府遷台後，涵碧樓更成了蔣中正總統的行館，專門接待來台外國元首。

1998年原招待所以3億新台幣出售，2002年重新興建的「涵碧樓大飯店」終於落成開幕，總投資額達18.6億新台幣的它，創下當時台灣最貴房價和會員費而造成轟動。秉承「涵碧樓」名字的達官貴氣傳統，飯店建築設計極盡「極簡」及「禪意」風格，原有的宮殿式六層樓建築只留下樑柱與樓板，重新蓋建後建築分作成3個館，A館為客房大樓，B館為休閒設施，C館則是別墅區、會議室、圖書館及停車場等空間。

走進飯店，你會發現它內外裝潢皆以木材、石頭、玻璃及鐵等4大建材構成，其「Ongoing Style」建築形式更廣成坊間仿傚範本，飯店的62間湖景套房、7間別墅及1間總統套房，更盡收日月潭煙波綠水的美景，尤其別墅房型，不但有獨立的庭園，園中更有專屬的12米長游泳池，還有獨立的戶外淋浴室。公共設施中除了有茶葉館、中式及日式餐廳，他們的Lalu Spa還有獨創的雙人四重奏按摩，絕對不得不試。

涵碧樓大飯店

地址：南投縣魚池鄉水社村中興路142號

房價：每晚NT$13,300（約HK$3,500）起

網址：www.thelalu.com.tw