工展會開鑼　分段推出3重優惠

一年一度的工展會，今天於維多利亞公園正式揭幕！雖然今年市道麻麻，但場內仍有700個攤位，並分成「香港名牌廣場區」、「食品飲料區」、「糧油麵食區」、「參茸海味湯料區」、「美容保健區」、「服飾精品區」、「生活家居區」、「美食廣場」等多個主題區，方便參觀人士對號入座。

對於精明消費者而言，工展會最吸引之處，莫過於一系列場內優惠，而今年的優惠更多達3重。第一重為「工展開鑼大優惠」，於今天至12月15日期間推行，大部分產品將低於市價3折出售；第二重為「全期精彩優惠」，即於今天至12月31日推出，大部分產品將低於6折發售；第三重為「晚間限定優惠」，於每天下午5時後推行，指定產品將會「買一送一」！

折扣優惠以外，大會又會送出總值超過HK$380萬的禮物，除了每天首400名購票人士可獲得入場禮品外，所有入場人士均可參加抽獎及遊戲，以贏取豐富獎品呢！

入場須知

日期：即日至12月31日

地點：銅鑼灣維多利亞公園

時間：11:00am~8:00pm（12月31日則開放至6:00pm）

門券：HK$8（身高1米或以下小童、65歲或以上長者及殘疾人士免費入場）