大健事：營養師教你點打邊爐健康啲！

打邊爐不但要食好西，亦要吃得健康。（資料圖片）

打邊爐是不少人冬天的至愛，如何食得健康呢？今次請來家營營養中心認可營養師黎欣琦（SaSa）分享一些營養貼士。

如何選擇合適湯底？

要減低脂肪攝取，可從湯底入手。我們可以選擇皮蛋芫荽湯底、豆腐湯底、昆布湯底等。又或者自己製作湯底，然後加入白蘿蔔、粟米、番茄去自製一個健康又低脂的湯底。

那些是地獄湯底？

比較高脂的湯底有麻辣湯底、豬骨湯底等，因為在煮湯過程中，骨頭或者雞皮的脂肪會融入湯底，增加湯底的熱量。

如何選擇食材？

肉類方面，我們可以選擇瘦牛肉片，去皮雞肉去代替肥牛或午餐肉。丸類方面，我們可以選擇牛丸、墨丸、貢丸等無餡丸類，代替芝心丸、芝士腸等。豆製品方面，我們可以選擇豆腐，代替響鈴、豆卜等油炸食物。海鮮方面，海鮮屬於低脂、優質蛋白質，例如我們可以選擇蝦、帶子或是鯇魚片，但大家特別要留意，當進食蝦時，避免吃蝦頭，因為其膽固醇含量較高，對於一些患有心血管疾病或高膽固醇的人士，要留意食用分量。

營養師提提你：打邊爐都講次序？

如果想打邊爐健康一點，我們都有次序。首先，我們要選擇一個低脂湯底，如皮蛋芫荽湯底、豆腐湯底。然後我們吃五穀類食物打底，例如烏冬、芋絲。由於烏冬較其他面類滑身，較不容易吸收湯底中的油分，芋絲則可增加飽肚感。

大家亦要留意另一個小貼士，就是先烚菜後烚肉。其實本身蔬菜熱量較低，大家都以為多吃了也不會致肥，但是打邊爐時肉類中的脂肪會滲進湯底，當我們大量進食蔬菜，而蔬菜內的纖維很吸油，變相吃了不少脂肪，所以建議大家先烚菜後烚肉。又或者我們可以分開兩個湯底，一邊只烚菜，一邊只烚肉類，可避免蔬菜吸收大量肉類中的脂肪。