生活夜校：為甚麼波特蘭的籃球隊名字拓荒者？

最近安東尼加盟波特蘭拓荒者隊，令這支西岸的球隊再度成為焦點。不過，可能大家會問，為甚麼波特蘭這支球隊英文名為Trail Blazers，卻會譯作拓荒者呢？

首先是Trail，中文可譯作山間小路，至於Blaze，則解作烈火，合為成語Blaze a Trail，則解作開闢道路，因而亦引伸為開創、拓荒的意思。

翻查歷史，波特蘭最初本是位於俄勒岡市和溫哥華堡之間的一個小港，中間有一條俄勒岡小徑（Oregon Trail）作連接，最初的居民被稱為「Stumptown」或「The Clearing」，因為他們在開拓之時砍伐了不少樹木，到了1843 年，William Overton與波士頓的夥伴Asa Lovejoy 買下了這塊共2.6平方公里的土地，不過開拓的工作並不容易，因此William Overton將一半的土地賣給一位來自緬因州的Francis W. Pettygrove。在為這個地方的起名字的時候，Lovejoy和Pettygrove都想以自己的家鄉城市來命名，大家擲幣來決定，結果自緬因州的人贏了，於是便以家鄉的港口城市波特蘭來命名。因此，今天美國有兩個波特蘭，一個在俄勒岡州，一個在緬因州，不過在俄勒岡那個「後起之城」，卻比原來那個出名得多了！