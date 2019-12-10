女王的肖像　成交價近350萬港元

去過倫敦國家肖像美術館（National Portrait Gallery）的人，定必見過英女王伊莉莎白一世（Elizabeth I）的尊容，身為都鐸王朝最後一位君主，帶領英國經歷了繁榮的盛世，其強大而全能的形象深入民心，加上終身未婚，也沒有留下繼承王位的子嗣，故被世人稱為「童貞女王」（Virgin Queen），而其故事亦成為影視創作的熱門題材。

最近倫敦邦瀚斯呈現一幅伊莉莎白一世肖像油畫，震撼市場，據拍賣行的專家指出，畫作繪製於女王登基後不久的1562年，出自佛蘭德藝術家史蒂文‧范德梅倫（Steven van der Meulen）的畫室，當年伊莉莎白一世意識到「展示形象」的重要性，而這幅肖像正是最早塑造一個官方女王形象的作品之一，可謂別具意義。該畫作的估價為15萬至25萬英鎊，最終以超過33.7萬英鎊成交，相當於347.6萬港元！

其實講到伊莉莎白一世最出名的肖像畫，非《無敵艦隊肖像》（The Armada portrait）莫屬，常出現於英國教科書，原本由私人藏家擁有，2016年英國藝術基金（Art Fund）發起募資活動，最終約花費1,360萬英鎊將它買回，並放進格林威治的女王宮（Queen's House）展出。