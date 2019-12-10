APEX AP-1　輕快大玩具

由設計到製造都在APEX的英國廠房完成的AP-1，搭載Ford 2.3L EcoBoost渦輪增壓引擎及Hewland六前速序列式波箱，0-100km/h只需2.5秒。（張錦昌攝）

APEX這個新進汽車品牌，對絶大部分香港車迷而言，感到陌生也是正常。不過隨着該品牌旗下首款量產跑車AP-1在港登場及推出，大家日後可慢慢了解它。

採用兩座位及無頂設定的AP-1，是香港汽車企業及製造商APEX Motors的頭炮量產作，由設計到製造，全都在APEX的英國廠房完成。車身長闊高分別為3,740x1,775x1,070mm，車架採用碳纖維複合材料打造，車重僅620kg。405PS最大馬力及500Nm峰值扭力來自中置的Ford 2.3L EcoBoost渦輪增壓引擎，搭配Hewland六前速序列式波箱，只需僅2.5秒便完成0-100km/h加速 。

全車的擾流設計都是經過空氣動力學的考量，既能有效將空氣阻力降低，亦有助增強高速疾走時的下壓力，成就出色的操控及彎道性能。首批特別推出全球僅限量10輛、擁有全碳纖車身的AP-1 Launch Edition，顏色更備有黑、藍、紫及棗紅4種選擇。