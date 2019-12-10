貼心旅人：德島直航開通　阿波舞機場怎搭車？

自2018年新航廈啟用後，德島阿波舞機場亦開始提供國際航線服務。（互聯網）

日本四國，旅遊資源豐富，德島更不乏阿波舞與大自然風光，城市人更見受落。適逢12月11日至明年3月28日期間，香港開通前往德島季節航線（航班每周三及周六飛），港人去德島就更方便了。今次向大家簡單介紹「德島阿波舞機場」，以及教大家如何往返市區，助你計劃德島行程。

（一）巴士出德島站

德島阿波舞機場公共交通，主要靠巴士公車，往返市區、轉車站及各景點。機場每天有約13班利木津巴士（Limousine Bus）往返德島站前（車程約28分鐘）方便你轉乘鐵道。途中亦可在松茂下車（車程約9分鐘），轉乘其他高速巴士。車費120日圓（約HK$8.7）至450日圓（HK$32）不等。

（二）公車前往景點

如欲先前往德島景點，可在機場乘搭公車前往，公車往返「德島Youmetown」至「鳴門公園」之間（德島機場為中途站），路線會行經德島碼頭、廣島燈、北島富士大飯店、嗚門站及小嗚門橋等地。車費120日圓（約HK$8.7）至480日圓（HK$35）不等。

（三）的士及租車

德島阿波舞機場亦設有的士站，從機場往德島站車程約25分鐘，車資約3,800日圓（約HK$274）；從機場往嗚門公園車程約30分鐘，車資約4,600日圓（約HK$331）；從機場往松茂（高速巴士）車程約30分鐘，車資約1,400日圓（約HK$101）。機場亦有多間租車公司可提供租車服務，在1樓大堂設有租車服務台。

（四）專屬兌換日圓

德島阿波舞機場是個小機場，但每天也有多個航班往返東京及福岡，自2018年1月新航廈啟用後，它更開始提供國際航線服務。針對香港與德島直航開通，12月19日起機場更特別增設香港航班專屬的外幣兌換服務，毋須填表即可兌換。但服務僅限外幣兌換日圓，無法日圓兌外幣，敬請留意。

德島阿波舞機場