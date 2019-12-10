IB攻略：懶惰還是勤力的學生更成功？

世界首富微軟的創辦人Bill Gates曾說過，懶惰的學生更加聰明，因為他們會想到聰明的方法去解決問題。但是另一方面，香港功夫巨星李小龍說過的一席話，與之相反，他認為勤力是成功的重要基石，他說，他不害怕一個練習了一萬個不同招式的對手，反而是一個練習了同一個踢法一萬次的人。究竟身為學生的我們應該練精學懶，還是埋頭苦幹不斷耕耘呢？

其實筆者發現Bill Gates話雖如此，原來這只是講述他兒時讀書的態度而非工作時的他，因為他很早已經創業，讀書根本不是他着重的事情。但是如果你看過他的自傳，你會知道，Bill Gates其實在微軟工作是非常勤力的。他在20幾30歲時已經擁有了一整棟自己起的房屋，但是工作日夜顛倒，不眠不休地工作，基本上都沒有回家享受過自己的大屋，連他的妻子都經常抱怨他不在家。另外，Bill Gates還會記低下屬的車牌去查看員工有否遲到。筆者認為這位首富，雖然推崇懶惰，其實想表達的意思是希望同學可以Think out of the box，有好多時候循規蹈矩不能創立新的道路，反而想想捷徑又多了條新路。至於李小龍講的說話，無庸置疑是成功的範例，但是套用在讀書身上，學生若然不斷用錯的方法去溫習，就算溫習一百小時可能也徒勞無功。

這就令筆者想起很多IB學生學到概率一科，總是分不清IB數學的Mutually Exclusive （互相排斥），和Indepedent Event （互相獨立）的意思，他們總是混淆，因為教科書只會用概率的A和B符號去解釋，不明白的學生，苦讀100次教科書的內容都是不明白，最後變了死背。我們老師就想了個生活例子去解釋，令就算不懂數學的學生都會即刻明白。

所以筆者給學生的忠告是，不要因為某位名人的一兩句說話，就隨便接受他的建議，IB的教育精髓在於批判性思考，不是盲從。IB是辛苦的，每位學生都希望可以輕鬆度過，但是記着，如果你只願意做簡單的事，你的未來將會是困難重重。

Edward

HKExcel IB Specialist共同創辦人，教育超過三千名IB學生

拔萃男書院畢業生，英國高考取得5A成績

曾獲邀到多間IB學校分享應試心得

曾撰寫「IB攻略」在書展大賣