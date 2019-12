IB攻略：懶惰還是勤力的學生更成功？

世界首富微軟的創辦人Bill Gates曾說過,懶惰的學生更加聰明,因為他們會想到聰明的方法去解決問題。但是另一方面,香港功夫巨星李小龍說過的一席話,與之相反,他認為勤力是成功的重要基石,他說,他不害怕一個練習了一萬個不同招式的對手,反而是一個練習了同一個踢法一萬次的人。究竟身為學生的我們應該練精學懶,還是埋頭苦幹不斷耕耘呢?

其實筆者發現Bill Gates話雖如此,原來這只是講述他兒時讀書的態度而非工作時的他,因為他很早已經創業,讀書根本不是他着重的事情。但是如果你看過他的自傳,你會知道,Bill Gates其實在微軟工作是非常勤力的。他在20幾30歲時已經擁有了一整棟自己起的房屋,但是工作日夜顛倒,不眠不休地工作,基本上都沒有回家享受過自己的大屋,連他的妻子都經常抱怨他不在家。另外,Bill Gates還會記低下屬的車牌去查看員工有否遲到。筆者認為這位首富,雖然推崇懶惰,其實想表達的意思是希望同學可以Think out of the box,有好多時候循規蹈矩不能創立新的道路,反而想想捷徑又多了條新路。至於李小龍講的說話,無庸置疑是成功的範例,但是套用在讀書身上,學生若然不斷用錯的方法去溫習,就算溫習一百小時可能也徒勞無功。

這就令筆者想起很多IB學生學到概率一科,總是分不清IB數學的Mutually Exclusive (互相排斥),和Indepedent Event (互相獨立)的意思,他們總是混淆,因為教科書只會用概率的A和B符號去解釋,不明白的學生,苦讀100次教科書的內容都是不明白,最後變了死背。我們老師就想了個生活例子去解釋,令就算不懂數學的學生都會即刻明白。

所以筆者給學生的忠告是,不要因為某位名人的一兩句說話,就隨便接受他的建議,IB的教育精髓在於批判性思考,不是盲從。IB是辛苦的,每位學生都希望可以輕鬆度過,但是記着,如果你只願意做簡單的事,你的未來將會是困難重重。

Edward

HKExcel IB Specialist共同創辦人,教育超過三千名IB學生

拔萃男書院畢業生,英國高考取得5A成績

曾獲邀到多間IB學校分享應試心得

曾撰寫「IB攻略」在書展大賣