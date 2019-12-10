【深夜字聊】何以女性陰部會長出顆粒？

Q：我女友40多歲，曾離婚，育有子女。她在兩次生育後，下陰每隔半年至一年就會長出一顆肉粒，由於她的前夫在外面不檢點，她曾懷疑自己感染性病，幸好證實不是性病而是良性增生，究竟這些良性肉粒是甚麼來的？她至今仍很懊惱長了那幾粒東西，我說遮在陰毛之下沒所謂，她試過塗藥膏但無效，所以幫她查詢，請問可用激光消除嗎？

王先生

A：臨床統計上，約9成半的外陰顆粒是良性，它們可屬不同類型，包括平滑肌瘤、纖維瘤、脂肪瘤、乳頭瘤、汗腺瘤、神經纖維瘤、淋巴管瘤、血管瘤等等。

何以女性陰部會長出顆粒？這多數和陰部於長時間或某段時期，處於不良狀態有關，如(一)外陰感染病毒、細菌、真菌等，陰部皮膚受侵襲而長出顆粒狀物；(二)巴氏腺受感染而變膿腫；(三)外陰皮膚患過敏性皮炎，成因包括使用過分刺激的陰部清潔液、剃毛受傷、汗液及性分泌積聚污垢、內褲太緊貼皮膚、陰部長小暗瘡後潰瘍日久不愈等；(四)尿液刺激；(五)女性賀爾蒙過度波動誘發長出顆粒。

獲醫生告之陰部顆粒屬良性，既非性病亦非惡性增生，首先可讓你倆放下心頭大石。一般而言，比較擔心是診斷有乳頭瘤生長於大陰唇和陰阜，它是單一顆的硬質腫塊，腫塊表面有細密的乳頭凸狀物，因乳頭瘤有機會由良性變惡性，如確診是乳頭瘤那就不可忽略它的存在。

要是顆粒是良性的，體積細小，無引發不適症狀，通常毋須處理。不過，有不少女性非常介意私密部位長出這類顆粒狀物，既憂慮是甚麼婦科症狀，更憂慮被伴侶懷疑和誤認，見它長得愈頑固，便愈想清除它。

常用的摘除方法包括外敷藥物、激光、切割等三類，摘除陰部良性顆粒其實是沒有迫切性的，須留意它有3成左右的復發率，不一定能夠徹底根治。

李偉儀