香港估估吓：搵個墳嚟測地震？

香港都有地震，上星期四（12月5日）天文台就錄得長洲附近發生1.4級地震，雖然地震烈度為修訂麥加利地震烈度表的第III（3）度，即身處室內者有感，震幅強度只像小型貨車駛過，但也有不少長洲居民感覺得到。其實香港以往亦曾錄得地震，而天文台在1979年開始設立短週期地震台網，目的是更詳細地監測香港附近地震的位置及震級，而7個測量站分別位於鶴咀、長洲、羗山、鉛礦凹、鹿頸、尖鼻咀及元五墳，而今日就介紹一下大部分人都聞所未聞的元五墳。

山明水秀露營勝地

雖然有個「墳」字，但元五墳並非墓地，反而是位於南風灣山丘上，由漁農自然護理署劃定的露營地點，全名是「元五墳（南風灣）營地」。此處屬於西貢東郊野公園範圍，位於糧船灣萬宜水庫西壩西北面、創興水上活動中心北面、南風灣以南、大頭洲以東，湖光山色盡收眼底，可遠眺滘西洲及大頭洲各島嶼的景色。前往這兒露營可順道到萬兒水庫觀賞香港最大水塘，亦可以到創興水上活動中心進行滑浪風帆、獨木舟及划艇等水上活動。

答案：元五墳