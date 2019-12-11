澳門輕軌逐站數（機場站）

由氹仔碼頭出發，澳門輕軌的第一個站就是機場站，不過如果不是打算坐飛機，來機場做甚麼？其實距離機場站不遠，有個很美的公園，就是大譚山郊野公園。

大潭山郊野公園是一片山林地帶，吸引不少人前往欣賞日出日落、鷺鳥歸巢等自然景致外，更有飛機升降的景觀。與此同時，園內亦設有瞭望台、觀景亭、兒童遊樂場、環山徑等設施，加上大受歡迎的人造滑草場，沒有年齡限制，人人都可以開心玩餐飽。

人造滑草 免費任玩

澳門有兩個滑草場，分別是黑沙水庫郊野公園的真草滑草場和大潭山郊野公園的人造滑草場，其中後者比較易保養，可看到綠草如茵的機會相對較大，而且斜度不算誇張，男女老幼都適合坐上單人滑草艇車，只需腳撐前方，身體昂後，便可從草坡高處慢慢滑下，享受涼風送爽之餘，幫手拍攝的朋友也可輕鬆抓拍到好相片，而且滑草場是免費，大家不妨排隊玩多幾次，拍到滿意為止都無問題啦！

郊野美景 鷺鳥歸巢

大潭山郊野公園位於氹仔東面，距離機場不遠，範圍包括雞頸馬路、嘉樂庇總督馬路和司徒澤雄神父馬路之間大片的山林地帶，佔地627,061平方米。從山腳拾級而上，可以享受郊野森林浴，沿途可見台灣相思、荷木、木麻黃等雄壯喬木，讓你感受到大自然的美妙。然而，全長1,200米的賞鳥徑，可帶大家到鮮為人知的電力公司貨倉後斷崖，垂直的峭壁令人膽戰心驚。傍晚時分，更可欣賞到近千隻大小鷺鳥從科技大學，海景皇廷酒店和橫琴三個方向歸巢，壯麗又溫馨的自然美景，簡直令人嘆為觀止呢！

大潭山郊野公園

地址：氹仔天文台斜路