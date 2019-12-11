KOL Radar：紐約時尚教主Olivia Palermo

美國最紅的時尚Icon，大概非Olivia Palermo莫屬。她被評為「紐約最會穿衣服 的 《花邊教主》」（一齣講述約約上流社會生活的美國電視劇），不但年輕、美麗、富有，每次亮相公開場合的服裝和妝容也毫無破綻，時尚品味好得無懈可擊 。（互聯網

說紐約富二代Olivia Palermo是元祖級時尚界KOL絕不為過，這位時尚教主早於19歲那年、即2008年已參與演出MTV電視台《The City》真人騷，憑着節目入面一身優雅型格裝扮火速成為紐約潮流Icon。其後她跟著名的Wilhelmina經理人公司簽約，發展自己的時尚事業。2011年她推出個人時尚網站，除有網店外，還集合不同的時尚及生活消費專欄，發展出自己的時裝王國，更於2012年獲選為紐約最佳衣着人士。多年來她除了是Fashion Week、各個大型時裝活動的常客外，更成為多個時裝雜誌的封面模特兒，並跟多個品牌合作，包括為Hogan、Mango及Piaget拍攝廣告及宣傳照，並跟Karl Lagerfeld品牌合作推出聯乘系列。最近她宣布將於2020年春夏季推出首個個人品牌時裝系列，此系列將有多達50個款式，除於其網站發售外，更會於全球多間名店有售，將其個人時尚界地位推向另一高峰。