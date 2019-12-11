三界五行：奇怪預感　無法解釋

美國前總統列根，從政之前是荷里活電影明星，他和女星蘭茜結婚後，兩人如魚得水，優勢互補，蘭茜旺夫，列根旺妻，男主外，女主內。

蘭茜是占星愛好者，雖然是業餘，但比很多專業占星家更神通，列根每天食譜、衣飾，甚至穿甚麼襪子、結甚麼領帶，都由蘭茜根據星盤決定，雖然已有御用的占星師，但蘭茜往往凌駕在占星師之上。列根由電影舞台走上政治舞台，入主白宮八年，為蘭茜提供富裕物質生活，任她享受奢華。

列根相信占星，敬畏上天，這是他成功因素之一。他有句名言：「如果你正直，你比甚麼都重要；如果你不善良，甚麼都不重要了。」

話說回來，既然蘭茜與御用占星家雙劍合璧，金睛火眼，那為甚麼在列根被行刺之前，看不到星盤有異象呢？

這件事真的有點奇怪，列根遇刺的九天前，蘭茜陪他去華盛頓劇院（美國第16任總統林肯在此遇刺身亡）出席一項募捐活動，列根忽然對蘭茜說：「我抬頭看着林肯當年那個看話劇而被槍手行刺所坐的包廂，心裏有一種奇怪感覺，雖然現在我們擁有實力更強大的特工部隊，但只要誰有足夠決心，仍然可以近距離向一位總統開槍的。」當時，蘭茜以為素來很有幽默感的丈夫只是開開玩笑，不加理會，沒想到真的一語成讖，列根被一名精神病患者近距離開槍！

方向宇