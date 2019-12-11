戲通天下：The Rock再殺入魔幻紀　好打又好笑

如果你是大隻佬狄維莊遜(又稱The Rock)的粉絲，應該睇過他主演的《逃出魔幻紀：叢林挑機》，票房超過9億美元，無論票房及口碑都贏晒，原班人馬在今個聖誕再挑戰魔幻紀，拍出明天12月12日上映的續集《逃出魔幻紀：霸氣升呢》(Jumanji: The Next Level)，今集有甚麼吸引位呢？就等小記同大家分析吧。

吸引位一:大隻佬The Rock再來

荷里活打得又演得的大隻佬演員買少見少，The Rock算中當中最有票房保證一個，近年除非是超級英雄片，否則很少電影票房可以超過9億美元，而The Rock於17年主演的《逃出魔幻紀：叢林挑機》算是異數，全因The Rock在上集好打之餘亦有不少搞笑位，吸引了不同層女面的觀眾，而續集《逃出魔幻紀：霸氣升呢》，The Rock除了主演外，更負起監製一職，他表示會將電影內的遊戲版圖設定得更大、加入更多海陸空神獸，肯定更熱鬧精彩。

吸引位二:Jack Black搞笑功力強

一套出色的荷里活娛樂片，動作與搞笑的平衡一定要做得好，睇完一連串緊張刺激的動作場面後，最好有些搞笑位來點綴一下，令觀眾休息一下準備迎接下一個動作高潮，而善於搞笑的Jack Black就充分掌握到每個搞笑位的節奏，上集他是地圖學家，精通地圖學、人類學、考古學。早前外國媒體首輪影評出爐，不少媒體都大讚Jack Black笑位更勝上集，就看看這個賤賤的肥仔，今集會給到大家甚麼驚喜。

吸引位三:獵布拉真樣演出夠新鮮

獵布拉(Nebula)是誰？如你是漫威電影迷，肯定對在《星際異攻隊》及《復仇3、4》都有出場的藍色靚女獵布拉不會陌生，主演獵布拉的嘉倫招莉仁(Karen Gillan)在演出時化了個面目全非的藍色外星裝，但其實她真人是一名標準英國靚女，在首集《叢林挑機》中她演出突擊隊長，擅長於空手道、合氣道、跳舞決鬥等等，今集她繼續發揮打得又睇得的風格，如你獵布拉迷的話，當然不能錯過《逃出魔幻紀：霸氣升呢》。