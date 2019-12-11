SOPHNET. x UGG®聯名鞋款　香港限量發售18對

相信好多人一聽見美國生活時尚品牌UGG®（你無睇錯，我無寫錯，品牌是1978年由澳洲滑浪好手Brian Smith於美國加州所創立）都必定會諗起其招牌設計啡色羊毛雪靴，的確呢款羊毛雪靴確實是令UGG®廣為人所認識的切入點，但其實近年品牌於形象工程方面亦相當積極，多次聯同JEREMY SCOTT、HERON PRESTON及sacai等等人氣時裝品牌攜手打造出設計獨特的靴款設計，為品牌吸納更多追求不同風格的支持者，早前UGG®分別與A BATHING APE及NEIGHBORHOOD所推出的聯名系列除了鞋款之外，更涵括多款服飾及配飾單品，就是用行動去話畀大家聽UGG®不只得羊毛雪靴！

是次最新推出的SOPHNET. x UGG®聯名鞋款，主角鞋款亦不是羊毛雪靴，而是一對帶點Dad Shoes味道的CA805 Lace Low波鞋款式，設計採用不同深淺的灰白色調拼湊出豐富和諧的層次感，同時鞋身亦加入網布物料增強透氣性，而厚實大底結構亦具備輕巧、耐用及緩衝效果，鞋踭「耳抽」位置更掛有壓上經典蝎子圖案的啡色皮革吊牌點綴，整體設計貫徹SOPHNET.主理人清永浩文多年來所追求的簡約低調風格。香港僅限量發售18對，想買就好立即飛奔銅鑼灣時代廣場UGG®入手。