工展價掃美食　大飽口福

工展會包攬多個主打優質食品的商戶，無論想買矜貴食材，還是粉絲多多的懷舊地道小食，工展會都不會讓大家失望。（資料圖片）

工展會是繼美食博覽後另一本地飲食界盛事，不少人都會拖篋拖車仔入場，全皆因會場集合多個主打優質食品的商戶，無論想買矜貴的參茸海味、滋潤的湯水材料、方便烹調的即食麵，抑或標榜以傳統手工炮製的零食，都有大量選擇，加上以優惠價錢推出，實在不容錯過。

【入廚推介】

鮑汁燜印度野生金筒花膠&鮑汁燜南太平洋禿參

解凍後放入滾水，以細火煲6至8分鐘，即可食用，野生印度花膠筒鮮甜無腥味，南太平洋禿參則富有口感。攤位編號：5C10

日本雙重湯底拉麵

日本製造，備有海老豚骨和雞帆立貝兩款選擇，採用北海道小麥粉製作並自然風乾而成，健康而容易掛汁。攤位編號：3A01~03

甘味辣豆瓣醬

採用非基因改造黃豆及台產紅椒製造，加入甘草與天然香料，再發酵超過120日，還添加了麻油香氣，甘甜而不膩。攤位編號：3B64~69

南非急凍鮑魚

上水後6小時內急凍運抵香港，簡單加陳皮蒸6分鐘，再倒點豉油和加些椒絲便食得，軟腍而有濃濃的鮑魚味。攤位編號：5C10

【小食推介】

冬蟲草核桃

加入冬蟲草的核桃，全港首創，不但身價矜貴過人，而且健康又養生。攤位編號：1A33~34

咖喱肉絲燒腸

0.3毫米的超薄咖喱肉絲燒腸，入口香脆鮮味，啖啖鹹香，相當惹味。攤位編號：3A33~34

麻辣炸魚皮

炸至脆卜卜的魚皮，已經夠晒香口，加入全新的麻辣味道，實在令人食到難以停口。

攤位編號：3A33~34

抹茶‧焙茶蛋卷

本地著名手工蛋卷與日本茗茶品牌Crossover，推出抹茶及焙茶蛋卷。茶香四溢、香脆鬆化兼富有蛋香，是最佳下午茶點。攤位編號：3A01~03