HUAWEI Mate 30 Pro超大感光元件　手機攝影新世代

【特約報道】用戶對手機拍攝的要求愈來愈高，而各大手機廠亦因應將鏡頭、相機技術不斷升級。而近年拍攝質素大獲好評的華為手機，就在新旗艦機HUAWEI Mate 30 Pro加入多項革新的硬件及軟件升級。HUAWEI Mate 30 Pro採用環形鏡頭系統並備有Leica電影四鏡頭，包括4,000萬像素電影鏡頭、4,000萬像素超感光相機鏡頭、800萬像素超變焦鏡頭以及3D深感鏡頭，而且支援高達ISO 409,600的相片感光度及高達45倍的變焦，方便用家於不同環境下拍攝。

而新機設計亦非常破格，採用88°超曲面環屏幕，兩邊屏幕以88°弧形將機身側面包起來，左右邊框近乎無形，更特別省去機側音量按鍵，僅保留電源鍵，用家可觸控環屏邊緣自定音量調校位置。硬件亦屬旗艦級，採用Kirin 990八核心處理器，並備有8GB RAM及256GB ROM。

另一重點是4,000萬像素電影鏡頭用上業界最大的1/1.54吋感光元件，而4,000萬像素超感光相機鏡頭亦用上1/1.7吋感光元件，感光元件比起同樣為1/2.55吋的Samsung Galaxy Note 10+及iPhone 11 Pro Max都大，再配合ISP 5.0圖像處理器，大幅提升超低光拍攝效果。加上超感光相機鏡頭及超變焦鏡頭均加入OIS光學防震，令用家手持拍攝時更加穩定。

而4,000萬像素電影鏡頭主要針對影片拍攝的用家，可以拍攝出60fps的4K解像度影片及支援OIS光學防震外，同時兼容ISO 51,200的超高影片感光度，可以應付超低光的拍攝環境。而慢動作模式更加可以拍攝出7,680fps的影片，慢動作效果甚至可以媲美專業級拍攝儀器。另外，提供4K超廣角延時影片拍攝功能，用家更可以選擇拍攝時段長度、速率。

順帶一提，即日起所有已登記HUAWEI ID的用戶均可獲得免費 5GB HUAWEI Cloud服務。另外，選購HUAWEI Mate 30 或Mate 30 Pro並於手機上註冊新的HUAWEI ID、或登入現有HUAWEI ID的用戶，並啟用「50GB連續包月」服務，即可獲享一次首三個月免費50GB HUAWEI Cloud服務。