本日日本：潮到爆！多啦A夢50周年出超型眼鏡

話說《多啦A夢》的漫畫於1970年1月在日本開始連載，一直以來風靡了世界各地老中青的漫畫迷。為慶祝50周年，相關搞作可謂一浪接一浪，最新公布有《多》跟品牌JINS合作，於2020年1月1日起於旗下店舖及網店推出聯乘眼鏡「JINS多啦A夢Model」！當中的賣點係將《多》漫畫的元素融入鏡框設計之中，並分為4個系列共47款！其中焦點係以「大人的潮味」來呈現《多》世界觀的Flagship Model系列，採用了雕刻金屬、雷射刻印、景泰藍等技術來炮製多啦A夢、大雄及多啦美3位角色的眼鏡款。先講多啦A夢款，以波士頓框設計，並結合了Manray Bridge（即中樑與鼻托連成一體）及幼長的眼鏡臂，望落相當時尚！其中一條眼鏡臂的內側印上了《多》的Logo，另外一條眼鏡臂的外側則有多啦A夢的雕刻金屬圖案，而眼鏡臂的末端則分別有象徵多啦A夢手及尾巴的紅白圓點，玩味十足呢！

至於大雄款眼鏡則跟足漫畫採用圓形設計，同樣採用Manray Bridge及幼長眼鏡臂（以β鈦製造），眼鏡臂內側有《多》的Logo，不過更精彩係鼻托印有大雄的圖案，充滿心思！至於多啦美款採用了貓眼型設計，一大賣點係框與鏡片之間的上方位置特別漏空，感覺與別不同，眼鏡臂內側亦有《多》的Logo，而眼鏡臂的末端則採用景泰藍炮製多啦美尾巴的花花圖案。Flagship Model系列每款各售12,000日圓起。

其他系列方面，包括有以《多》的角色及道具為概念來着色，並加入相關金屬部件裝飾的Slim Airframe系列（各售8,000日圓起）、亦有在眼鏡臂內側加入漫畫畫作為圖案的Bicolor Airframe系列（各售5,000日圓起），及加入了《多》Logo及單點圖案的抗藍光眼鏡JINS SCREEN系列（各售5,000日圓起）。而所有系列均附送原創眼鏡布及眼鏡袋，並有靚靚購物袋一個。購買「JINS多啦A夢Model」的朋友更可以參加抽獎，中獎的朋友可以得到JINS原裝不倒翁，名額為150名，好想要呢！