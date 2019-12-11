Master＆Dynamic MW07 Plus　升級更長氣

美國品牌Master&Dynamic上年就推出品牌首款真無線耳機MW07，今年就發布MW07的小改款MW07 Plus以及定位更親民的MW07 Go。MW07 Plus設計與原版MW07相似，耳機同樣重9g，但體積就變細，外殼則用上醋酸纖維（Acetate）以及不銹鋼充電盒。配色就有龜甲啡、金屬藍以及白理石3款，另有Studio 35×Kevin Durant的煙晶黑別注版。MW07 Plus最大升級在於電量，續航力由原版的3.5小時大幅增加至10小時，配合充電盒提供的3次額外充電，整體續航力可長達40小時。

音質方面，採用10mm鈹金屬驅動單元及QCC5124晶片，並內置主動降噪及環境音兩個模式，前者適用於環境嘈雜的車廂、街道，而後者則可用於街跑等運動，讓用家可以聽到四周環境聲。

至於MW07 Go，外殼改用TR90複合物料，令耳機重量降至7.4g，並提供紅、藍、黑、白4色。而充電盒則覆上針織物料，外形不俗。與MW07 Plus一樣，耳機續航力同樣是10小時，但充電盒就只提供額外12小時的電量。雖然MW07 Go不設降噪功能，亦改用QCC3026晶片，但同樣內置10mm 鈹金屬驅動單元，而且支援IPX6防水標準，防水能力比MW07 Plus的IPX5更強。