Ayrshire Ladyburn 1973 34 Year Old:2008年入瓶成為Rarest of the Rare系列,限量185瓶,一套價值約€1,950(HK$16,804)。(互聯網)

每次講開蘇格蘭的威士忌酒廠,閒閒地都過百年,不過其實在當地亦有不少短命酒廠,好像於1966年在Ayrshire建立的Ladyburn酒廠,最初主要是為蒸餾麥芽原酒,用來調和威士忌,不過酒廠於1975年就停止運作,營運只有短短10年時間,故流傳下來的佳釀實在有限,在買少見少的情況下,於市面近乎絕迹,價格亦因此而提高。

酒廠經常以Ayrshire命名,好像一瓶Ayrshire Ladyburn 1973 34 Year Old,於2008年由Duncan Taylor & Co. Ltd 從#5787編號的木桶入瓶,成為Rarest of the Rare系列,限量185瓶,配有精美的盒子、酒版和酒杯的套裝,保存得完整價值高達€1,950(HK$16,804)。