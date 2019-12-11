走進現實世界　回憶中的「貓和老鼠」

「Tom and Jerry」相信是很多人的童年回憶，一次次的追逐讓他們成為了彼此生命中的一部分，也成為了我們很喜歡的角色，陪伴我們走過了童年。曾經只是電視裏的2D人物，現在則變成了3D來到我們的身邊啦。

廣州萬菱匯最近舉行了「Tom and Jerry」主題展，他們的身影出現在了這裏，Fans 怎麼可以錯過！這次的展覽以奶酪小鎮為空間主題，到處都是不同造型的奶酪，分為五個展區，包括Kitchen、Living Room、Jerry’s Sweet House、Art Gallery和奶酪月亮，都是經典的場面呀。

在Kitchen裏面你可以在巨人和小人之間輕鬆轉換，在 Living Room你可以和Jerry同坐、與Tom遠距離親親，在 Jerry‘s Sweet House可以成為訪客，在 Art Gallery則可以看到他們之間的點點滴滴，最後在奶酪月亮可以見證Tom、Jerry和大奶狗三個同框安睡的畫面。

除了以上五個固定的場景外，還有不同的大型模型，一幕幕定格的畫面十分生動有趣，讓你流連忘返。還未走到展區，隨處可見的貼紙也是相當可愛，讓人一飽眼福。這個展覽將會在12月23日至2020年1月1日舉行，想去的朋友要捉緊時間。

「Tom and Jerry」主題展

地址：廣州萬菱匯一層中庭

交通：地鐵三號線石牌橋A出口

展期：2019年11月23日~2020年1月1日（每天10:00am~10:00pm）