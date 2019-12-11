尋找歐洲至高聖誕樹！

聖誕節當然唔少得聖誕樹！高高的一棵似是的燈塔，為人生路不熟的遊人指引到市集。

戶外最高 德國多蒙特

德國多蒙特（Dortmund）不單止是球迷勝地，原來聖誕樹亦十分有睇頭！市中心的聖誕市集就有棵堪稱全球最高（最少是德國最高），達45米的聖誕樹。據知這習俗已維持了20年，重約40噸的它是由多棵樹木組合而成，並會掛上48,000個燈泡，真係老遠都睇得見！

慈善最樂 意大利古比奧

大家心中的聖誕樹是立體的，不過藝術感爆燈的意大利人話，2D一樣咁正，而且可以更高更大，所說的是位於意國中部山區，鄰近佩魯賈的古比奧（Gubbio）。那裏的聖誕樹早於1981年已開始由700個燈泡組成，因依山而建所以可高約750米，正好可照耀整個小鎮，而且每年扣除建樹費用後，收益會捐給不同慈善團體，好有意義呢！

閃爆全場 瑞士蘇黎世

唔使急，最緊要快，想一落車就見到睇頭十足的聖誕樹？咁就要去瑞士蘇黎世的中央火車站啦！那裏是個室內市集，不怕冷風吹之餘，場內仲有棵著名玻璃水晶組成的聖誕樹，而場外大街亦掛滿聖誕燈飾，真係好好Feel！

美感十足 立圖苑維爾紐斯

要數最漂亮的聖誕樹，位於波羅的海三國之一的立陶宛，首都維爾紐斯可說每年也名列前茅。今年選用了70,000個銀白色冰清的燈炮，6,000個枝節，來陪襯市集中心的27米高聖誕樹，加上有如時鐘的羅馬數字圍繞着，只要預先約定就算走失也無有怕！