【深夜字聊】酒後亂性 VS 酒後心聲

俗語有話「酒後吐心聲」，因此有啲女士就覺得男人飲醉後話掛住你，就認為呢啲係最坦白嘅愛，但實情又係咪咁呢？有女網民就分享咗呢個故事，佢話：「呢件事已經過咗三年幾。當時對一位朋友嘅男性朋友有好感，而我亦覺得佢對我有意。當年嘅平安夜我收到佢電話，飲醉咗嘅佢話好掛住我，於是我出去見去跟住就去酒店爆房，第二朝我哋仲一齊食早餐後至各自返屋企。自此之後，我哋每兩個禮拜就一晚會食飯睇戲。跟住有晚佢又飲大咗，又打電話嚟話掛住我，跟住我哋又去爆房。呢個情況維持咗半年左右。及至有晚，我喺街度見到佢攬住第二個女仔行街。我冇即場踢爆佢亦冇同佢提起。過咗兩日，佢飲大咗又打電話嚟話掛住我，呢刻我明白對佢嚟講我只係炮友。自此之後我深信，酒後未必係真言，同樣亦唔代表你係所愛。」

網友神回應：

芳鄰：同感……

Mabel：標準渣男。既然佢已經有女友，做乜仲打電話畀你先？今日你打得出呢篇文，可以睇得出呢件事對你嚟講真係勁Hurt。已經三年前嘅事，不如放下佢啦。

柏柏：其實身為男性嘅我，都有同你一樣嘅經歷，但分別在於我從來冇同佢啪啪啪，而係送咗好多禮物畀佢，嗚……如果有啪啪啪過嘅話，我相信我冇咁受傷囉。

糖漿：男人平日講嘅嘢已經唔可以盡信，飲咗酒嘅嘢更係唔可以信，我老公成日飲醉咗後話送呢樣買嗰樣畀我，但當佢醒咗後就通通唔記得。