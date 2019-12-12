【健樂事】暖胃糯米飯　4類人要慎食

天氣轉冷，生炒糯米飯特別受歡迎，既香口又暖胃，但其實這款美食的好處不止於此，皆因糯米性味甘溫，是一種溫和的滋補品，有補虛、補血、益氣、健脾、收澀、止汗等作用，能緩解盜汗、尿頻、氣短乏力、腰腹墜脹等徵狀。

另外，糯米的營養豐富，其碳水化合物含量是穀物中較高的，還含有蛋白質、脂肪、膳食纖維、磷、鐵、維他命B1、維他命B2等成分，加上含鈣量高，可健齒補骨。不過，糯米飯再好，也不是人人適合食用，為健康着想，以下4類人切勿掉以輕心啊！

1.脾胃虛弱者

糯米性質黏滯，不易消化，而且生炒糯米飯一般會加入臘味，脂肪會較多，脾胃虛弱者如長者、小孩、大病初愈者等，不宜多吃。

2.糖尿病患者

糯米的碳水化合物含量高，而糯米飯更屬於高GI（升糖指數）食品，多吃容易使血糖大幅升高，所以不太適合糖尿病患者。

3.身體過重者

製作生炒糯米飯需要用大量油分，若加入臘腸或臘肉做配料，脂肪量會進一步增加，多吃會致肥之餘，更有可能攝取過量壞膽固醇。換言之，身體過重或高血脂患者，少吃為妙。

4.濕熱痰火偏盛者

多吃糯米會生熱，所以有發熱、咳嗽、痰黃稠現象的人，不宜食用。另外，患有黃疸、泌尿系統感染、胸悶、腹脹、關節痠痛的人，同樣不宜多吃。