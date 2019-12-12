澳門輕軌逐站數（路氹東站）

由氹仔碼頭出發，剛剛通車的澳門輕軌，第二個站就是路氹東站，這一帶經過年的發展，已成為旅遊度假勝地，包括多家大型酒店，絕對值得一遊。

非凡珍品 頂尖收藏

來到新濠天地，別忘記到全球首間專營各類運動機械買賣的環球經銷商TheArsenale，TheArsenale 結合專門的機械製造商和頂尖著名設計大師的力量，為藝術愛好者、超級車迷及高級收藏家帶來非凡珍品，而位於新濠天地新濠大道1樓的「奢迷空間」，現正展出逾40件獨一無二的展品，為好此道者帶來無限驚喜。當中包括以速度取勝的一級方程式及E級電動方程式賽車，其他展品還包括無人駕駛自動賽車Roborace，以及由飛機製造公司Centauri出品的 Valkyrie 私人訂製飛機。與此同時，場內亦會展出曾在電影《黑超特警組》中亮相、軍事級設計的防彈裝甲車The Rezvani Tank。還有高級訂製時裝品牌迪奧 （Dior） 聯手打造的越野單車，及與著名頂級汽車品牌法拉利（Ferrari）和賓利（Bentley）合作以全手工製成的滑浪板等等，激罕指數爆燈！

至於去年6月開幕的新濠天地旗艦酒店摩珀斯，由有「曲線女王」之稱的Zaha Hadid設計，是全球首座自由形態以外骨骼結構的摩天大樓，甫踏入酒店，高達35米的中庭大堂便映入眼簾，抬頭一看，便可清楚窺探底部鏤空設計，若乘坐位於兩旁的12部全透明子彈觀光電梯穿梭於建築縷空的結構，更可飽覽中庭大堂及建築外部的宏偉壯觀。酒店的770五星級客房、套房及別墅，室內空間以當代設計為主，帶出前衞風格。23樓更設有藝術空間「藝賞二十三」，你可在觀術潮流教父KAWS的招牌「XX」眼巨型雕塑前拍照留念。

奢迷空間

公開日期：即日至本年年底（暫定）

地址：澳門新濠天地新濠大道1樓

摩珀斯酒店

地址：澳門路氹連貫公路

藝術盛宴 纜車賞湖

同樣位於路氹東投的永利皇宮，是永利第2所於澳門發展的豪華綜合度假村，內裏的設施和裝潢均盡顯華麗兼富心思。步入酒店大堂，你會看到以成千上萬的繽紛花朵製成巨型花卉布置，更會每星期六更新主題，感受花卉設計師Preston Bailey嘆為觀止的創意。而在酒店游走，隨時有珍罕的藝術瑰寶映入眼簾，當中包括一套四件、極富中國風的清朝陶瓷花瓶「巴克勒公爵花瓶」。而酒店外邊則同樣令人大開眼界，當中佔地26,783平方米的表演湖，可噴射出800萬加侖的水柱，最高可至20樓層，帶來每次約3.5分鐘的動感音樂噴泉表演。與此同時，還有澳門酒店獨家、全長達679米的觀光纜車，讓大家可高角度欣賞表演湖和俯瞰路氹城景色，廂內還同步播放噴泉的音樂，令眼睛和耳朵都得到驚喜。

酒店提供1,706間華麗客房，基礎房型超過730平方呎，比眾多五星級酒店套房更闊落舒適，加上房間選用著名護膚品牌產品、音響品牌則選用Bang & Olufsen，配上65吋超大屏幕電視，設備齊全豪華，而且賓客可飽覽表演湖及路氹城區的迷人景色，或綠意盎然的花園景致，景觀開揚舒適。愛Shopping的，酒店則有佔地106,000平方呎的永利皇宮名店街，雲集約50間世界頂尖名店，包括高級訂製服裝、名貴飾品、珍貴珠寶以至高級腕錶，當中的The Wynn Shop提供一系列高級旅遊及家居精品，讓大家延續酒店的高貴品味。想紓緩疲憊身心的，永利皇宮水療中心提供一系列的理療療程，包括面部護理、全身按摩及獨有的雅逸療程，令你由內至外都神采飛揚。

永利皇宮路氹

地址：澳門路氹體育館大馬路