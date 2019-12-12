LITTLE TWIN STARS　夢幻飄雪　嶄新造型伴遊童話國

【特約報道】聖誕臨近，四周紛紛換上應節布置，今個聖誕就連 12月24日出生的雙生兒LITTLE TWIN STARS都來湊熱鬧，兩位主角KIKI及LALA更以全球首度曝光的新造型，即日起在葵興life@KCC及將軍澳東港城亮相。嶄新造型由日本人氣插畫師Kayo Horaguchi與SANRIO共同設計，將繽紛色彩及大自然元素融合，帶來絢爛多彩的童話世界，其中夢幻飄雪更是小編的重點推介！事不宜遲，立即帶大家 走進KCC的夢幻國度，尋找六大打卡熱點。

六大打卡熱點包括：

1. 巨型光影聖誕冰屋

2. LITTLE TWIN STARS‧ Kayo Horaguchi歐陸式庭院

3. LALA朱古力咖啡杯

4. 三層高生日蛋糕

5. KIKI咖啡壺互動遊戲

6. LITTLE TWIN STARS甜蜜Cup Cake

「LITTLE TWIN STARS•Kayo Horaguchi夢幻盛宴」

日期：即日起至2020年1月5日

時間：10:00am~10:00pm

地點：life@KCC 三樓、Green@KCC及joy@KCC 二樓中庭（港鐵葵興站E出口直達）

費用：免費入場

查詢：2400 8000

東港城加映 「夢幻聖誕森林城堡」

除了KCC外，東港城已築起4大打卡場景的「LITTLE TWIN STARS•Kayo Horaguchi 冬日森林」，包括6米高巨型LITTLE TWIN STARS夢幻聖誕森林城堡、LALA留聲機、LITTLE TWIN STARS Pop-up Book，邀請大家一起暢遊6米高聖誕森林城堡，大玩糅合光與影的體感互動遊戲。同場推出獨家別注新品的期間限定店，發售以全新設計的獨家限定產品，讓你又買又玩。

「LITTLE TWIN STARS• Kayo Horaguchi冬日森林」

日期：即日起至2020年1月1日

時間：星期一至五 10:00am~10:00pm

星期六、日及公眾假期 9:00am~10:00pm

地點：東港城1樓中庭 （港鐵坑口站A1出口）

費用：免費入場

查詢：2628 7399