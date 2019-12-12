傳統十字繡圖案　打造G-SHOCK情人系列

CASIO旗下的G-SHOCK及BABY-G時計系列，主要分別對應男生及女生客戶群，自從1996年開始，每年聖誕節前夕CASIO創作團隊就會圍繞天使與惡魔概念作主題，透過情侶套裝形式推出Lover's Collection。今年呢對時計界「牛郎織女」更邀請日本著名的十字繡藝術家Makoto Oozu擔任設計嘉賓，為本年度Lover's Collection注入當代藝術元素。

是次本地選物店432HZ為普天下情侶帶來的2019年Lover's Collection，分別揀選G-SHOCK DW-5600及BABY-G BGD-560兩款經典時計型號為主角，而且更為兩款時計加入以十字繡為靈感的設計，於錶帶位置飾有象徵情侶擁吻的「XOXO」圖案，並選用紅綠色調重新改造面板刻度字樣，而按下螢幕照明燈更會顯示出天使及魔鬼圖案，「起晒格」的8-bit設計散發出上世紀80s懷舊風格，此情侶系列更特別附上心形剪裁別注版錶盒，聖誕節送畀另一半就啱晒，因為自己都一定有隻錶戴。