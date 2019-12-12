三界五行：星星相識　兼聽則明

許多朋友都會提出這問題：預測運程，十二星座好還是十二生肖好？到底應該相信哪一個？

我們只要借用醫學來比較一下，就容易明白了。假如，把十二星座比作是西醫，十二生肖比作中醫，相信西醫的當然說西醫好；相信中醫的當然說中醫好；但也有人兩者皆信，而且，醫學的新趨勢是中西合璧，西醫診斷，治急症、急救、外科手術；中醫治療，調理、保養。明白這個道理，聽聽十二星座怎樣說，又聽聽十二生肖怎樣說，兼聽則明，對不對？

況且，十二星座與十二生肖有很多相同的地方，例如，都是以太陽、月亮、木星、金星、水星、土星、火星為主要參考，兼顧其他星象。但兩者也有一些不同的地方，例如，十二星座認為宇宙萬物由土、火、風、水四大元素組成；十二生肖由金、木、水、火、土五大元素組成。

十二星座根據太陽進入黃道十二宮的十二段日子來界定每個人屬於甚麼星座，以「春分點」為第一個星座——白羊座。十二生肖以子丑寅卯……十二年支排行，並以鼠為首。每年「立春」日作為進入運程的起點（這是古代算法，但此法對於現代人有些難處，因為很多都並不太了解甚麼是立春，甚麼是二十四節氣，所以天文學者、民俗學者，把農曆正月初一凌晨零分零秒作為一個生肖的起點，至於有些命理學家仍用立春作為一個生肖運程起點，那是他們的專業，不在這裏討論）。

方向宇