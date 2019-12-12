征選遊：京丹後市　漁港看「幻之蟹」拍賣

懂吃之人，對松葉蟹該不陌生，但你可知間人蟹嗎？日本人稱牠作「幻之蟹」，牠其實是日本山陰地區特產的松葉蟹，因在丹後半島間人港捕撈，故被冠上漁港「間人」之名。牠有何夢幻？全因一個「鮮」字。要知一般捕撈松葉蟹，航程至少花兩三天，但由於間人蟹生長地經岬漁場距離間人港只有數十公里，故捕蟹船午夜出海，午後便能歸港，標售時蟹仍是活生生的，故無論鮮度、甜度與肉質都是無與倫比。

間人蟹數量很有限，幾乎一登岸便被當地旅館和料亭買光，故此想吃必須親身來間人漁港，當地冬季捕撈解禁期，為每年的11月6日至翌年3月26日，此期間在午後的間人漁港，都會有間人蟹的拍賣會可看，大眾只須登記後便可參觀，現場可拍照，但記緊別阻礙拍賣過程進行。在場中參予拍賣的都是「老闆級」行內人，他們靜待專業漁師把蟹分類篩選，並繫上「間人蟹」綠色標籤後，便會在開賣時出手叫價，他們用的「術語」就是懂日語也聽不懂，不覺還是能感受到競投氣氛之熾熱。話沒說完，剛賣出的間人蟹已一箱箱極速搬上貨車運走，這效率也是「夢幻」級啊。

間人漁港

地址：日本京都府京丹後市丹後町間人2167

捕蟹期間：每年11月6日至翌年3月26日（工作日下午拍賣）