靈敢侶情：學習好好照顧自己

自教室開張之後，讀者們都很擔心我。因為，即使我天天體力勞動，又教課、又抹爐抹枱抹椅、又洗十多人份的用具，卻竟然忙得沒食欲，一天才吃一小碗小米，睡只睡2小時。

但我都叫他們不用擔心，我會好好照顧自己。

相信，不少香港人都在過這種生活，例如很多人都是獨自照顧一家老幼、每天工作15至18小時，比我更辛苦的實在大有人在。我的忙，都不過是皮毛。

不過就我眼見，卻不算有很多人懂得照顧自己。

有次我在街上見到一位太太：背脊一個大背包、兩個肩膀掛着三大袋日用品、手㬹掛着一個有2張A4紙大的手袋。然而這還未夠，她的雙手，更要空出來推一張輪椅，上面坐了一位約70歲的老太太。

雖然，當時我超趕時間，但見沒有途人打算幫忙，我實在不忍，於是上前問她：「你要去哪？我送你去。」「九龍城。」她說。

而我們當時，卻身處土瓜灣。身上沒拿着東西又健壯的，也得走20分鐘，更何況她們？

「我叫車送你去吧！錢我付，你這樣不行。」我說。

「不用不用，我每天都這樣。」她推卻。

堅持了幾句，我總不能越界硬要幫忙，於是，我只好替她整理好一袋二袋，就讓她們走了。

在我來說，這就叫做不懂照顧自己。天天這樣，總會傷到肩、背、手㬹、手腕，到時這裏痛那裏痠，誰去照顧她呢？

另一例子，就是煮飯的姿勢。

我的學生，大部分都是主婦，見她們搓麵糰時總用錯手腕力，站姿又錯到傷膝蓋，我必定會嚴厲地矯正，要她們跟從我的方法去做。

為家人做愛心食物是好，但到時傷了自己，誰去照顧家人和自己？

所以，我經常叫讀者不用擔心，我不會做出一些令身體負荷過重的事。想當年我開始做菜和烘焙之前，第一件事學的，是太極和瑜伽：怎樣用力、怎樣卸力、怎樣站、怎樣休息。第二件事學的，就是營養：怎樣配搭食物，吃甚麼能增強體力和抵抗力。學好兩件事，我才開始做菜，每天煮8小時，包括搓和擀五磅的麵糰。

因為我明白，作家和廚子的路不好走，若沒有强壯的身體，怎樣走這條獨自奮鬥的路？

時至今天，在忙了8個月之後，我感到身體負荷過重了，便拿着知識，鑽研了一個補身食譜，不寒不熱，吃了又回復正常，一天還睡足8小時，哈哈！

都說我很會照顧自己，大家不用擔心。

辛苦，雖是人生必經之路，但最重要的，只有你的身體，包括肌肉、筋骨、內臟、腦、眼睛……你必須通通都照顧好，才有斤両去捱去拚。

否則，今日你照顧人，他日誰照顧你？

周靈山，Slimcook創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

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