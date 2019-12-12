筍價買健康　工展會人氣之選

都市人愈來愈重視身心健康，工展會有不少健康食品及營養補充劑以優惠價發售，精明消費者記得把握機會入貨。（設計圖片）

健康就是財富，所以愈來愈多人願意為健康作出投資，花錢買入各種保健品。設有「參茸海味湯料區」與「美容保健區」的工展會，絕對是入貨的最佳平台，除了產品多元化，各大品牌更推出筍價益街坊，注重健康的你不難找到心頭好。

【入廚推介】

滋潤湯包套裝

想飲湯又懶得買材料？湯包絕對是你的恩物。一套有齊金蟲草潤肺湯、茶樹菇螺片湯、珍菌養肝湯、五指毛桃湯及雪梨椰片補肺湯5款口味，真材實料加生薑、豬肉或雞肉煲2小時就飲得，分量足夠4至5人飲用，冬天滋補養生一流。攤位編號：1B51~56

有機椰子油

美國出產並獲當地農業部有機認證、非轉基因項目認證，以新鮮椰子去殼後幾小時內冷榨而成，零反式脂肪的純素食用油，口感細膩，適合用來炒菜及烘焙。攤位編號：2A12~15

雪膠、桃膠&蓮子套裝

冬天天氣乾燥，喝一碗香甜的糖水，可給乾涸的皮膚和內臟發揮調理作用。雪膠可增加皮膚彈性，桃膠清熱去火，蓮子清肝明目，用來煲糖水最好不過。攤位編號：2A16~18,38~40

【飲品推介】

生薑黑豆茶

主要成分為京都丹波黑豆及沖繩生薑，既有驅寒暖胃、改善手腳冰冷的效果，亦能消脂瘦身、改善白髮與脫髮問題，而黑豆的蛋白質及維他命成分亦有助上奶，尤其適合餵哺母乳的媽媽飲用。攤位編號：3A11~12

黑豆黑醋

採用有「黑豆界寶石」之稱的京都丹波黑豆，加上利用特選糙米和天然地下水釀造的鹿兒島天然黑醋提煉而成，沖水飲用就有瘦身消脂、淡化色素、促進血液循環及增強免疫力等功效。攤位編號：3A11~12

沙棘汁

產自日本茨城縣，沙棘是一種具有200多種營養素的超級食物，維他命C含量冠絕所有水果，同時蘊含花青素、Omega 3、6、7和9脂肪酸，具有抗氧化及抗病毒功效，研究顯示其白藜蘆醇成分更有助對抗二噁英，最啱香港人飲用。攤位編號：1B19~20

蘋果汁及梨汁

韓國兒童果汁品牌，備有蘋果及梨兩種口味。嚴選100%韓國禮山郡蘋果與梨子製作，經過超高溫殺菌技術保留水果營養，含豐富維他命，天然純正不含任何色素、防腐劑及水，可放心給小朋友飲用。攤位編號：1B51~56

羽衣甘藍粉

羽衣甘藍是近年備受追捧的超級食物，含鐵量比牛肉更高，鈣質亦比牛奶豐富，維他命C則比菠菜高出10倍，具有極佳的抗氧化功效。此產品利用攝氏零下40度冷凍乾燥技術提煉成粉末，可沖水飲用，加椰青水飲用味道更佳。攤位編號：1B19~20