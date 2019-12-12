果粉聚焦：最強Mac機開售　打爆規格逾$40萬！

被譽為歷史上最強Mac機的工作站電腦Mac Pro終於在港推出，並連同專業顯示器Apple Pro Display XDR同步亮相。

全新Mac Pro配備多達28核心的Xeon處理器及64條PCI Express通道，同時實體DIMM插槽多達12條，可提供1.5TB龐大記憶體，屬Mac上歷來最多。它又可提供超過300W功率，配合調溫架構，有助迅速將處理器廢熱帶走。圖像處理入門選項為Radeon Pro 580X，可升級上Radeon Pro Vega II Duo，帶來高達28 teraflops 的運算效能。針對剪片人士，此機另可加裝Afterburner加速卡，ASIC解碼速度快達每秒63億像素，影片剪接師可直接使用攝影機上的原生格式，實時解碼多達3個8K ProRes RAW及12個4K ProRes RAW影片串流，大大節省了轉檔時間。

Pro Display XDR方面，LCD面板達32吋之大，支援6,016×3,384 Retina 6K解像度、P3寬廣色域、10位元顏色、1,600尼特最高亮度及1,000,000:1對比度，帶來準確的檢視內容之餘，黑色更格外深邃。特別一提，顯示器還可旋轉至縱向模式，適合用來修飾相片、設計網頁或編碼之用。

至於果粉最關心的價錢，Mac Pro每人限購5部，售價約4萬6千元起，若打爆規格連Afterburner卡及不銹鋼框架購買的話，索價更逾$40萬天價，真是一部電腦等於一份買樓首期！而Pro Display XDR售價則約3萬9千元起，並可加錢購買可以調校顯示角度的Pro Stand支架及掛架用的VESA掛架連接器。