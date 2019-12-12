型到裂！紐約地鐵行Fashion Show

如果有一日搭地鐵打開門有成班Model着到型一型列隊行入車廂，場面係幾咁震撼同有型呢？向以玩味同大膽見稱的Moschino就挑戰這極限，剛在紐約地鐵內舉行2020 Pre Fall系列Fashion Show，迅即成為時裝界熱話！初頭睇片以為真係咁霸氣在真實行車地鐵行騷，後來品牌澄清Fashion Show是在紐約Brooklyn的紐約交通博物館 舉行，但幾可亂真的程度亦同樣震撼出色。

說回今次的Moschino 2020年Pre Fall Fashion Show，是品牌首次在紐約舉行Fashion Show。掌舵人Jeremy Scott曾於當地Pratt University讀書，所以對紐約地鐵有深厚情義結。Jeremy Scott特別將當地文化及地鐵特色元素融合於設計中，麥迪遜大道的粗花呢拼接着威廉斯堡的牛仔布；90年代哈林區街頭風格通過拼色外套、超大碼羽絨褸、Track Pants和平檐帽。金融區的法蘭絨搖身變成闊腿長褲套裝；巨型Bic Style打火機被打造成晚裝手袋。復古收音樂圖案重現於服裝上，令人想起炎夏時市民會彎腰坐着聆聽夏日的往事之歌。建築和都市的繁華在鍍銀晚裝多變的弧線和反光紋理中被捕獲。最搞鬼是逼地鐵時不太受歡迎的背囊被無限放大，變成超級巨型背囊。