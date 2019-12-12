本日日本：12.19吉野家有得捉精靈

日本牛丼（Gyudon）連鎖店吉野家相信毋須多介紹，呢個品牌原來今年迎來創業120周年的大日子，之前日本各分店已經有好多慶祝活動及優惠推出，即將又有驚喜搞作登場——跟超人氣電玩《寵物小精靈》（Pokemon）合作，於12月19日至2020年3月18日推出名為Poke盛的牛丼！你不禁會問，究竟有幾特別呢？簡單講，就係買Poke盛的朋友，會得到特製的《寵》Figure，而第一彈會推出6款日文名字有Don音的精靈，分別有噴火龍、固拉多、呆呆獸、口呆花、海兔獸（西之海）及海兔獸（東之海），睇造型及手工均相當不俗，值得粉絲去捧場！

至於另一重點係Poke盛所使用的飯碗Donburi，其外觀以精靈球圖案設計，相當醒目搶眼，不過更驚喜係當你食完飯後，會發現碗底印有被Figure化的其中一款精靈圖案，真係好盞鬼。而吉野家亦同時推出兩個送禮活動，讓大家可以將飯碗據為己有：方法一係Follow吉野家的官方Twitter（@yoshinoyagyudon）並轉發相關推文，當中30位便有機會獲得Donburi一隻。方法二係將購買Poke盛的收據拍低並私訊到吉野家的Twitter，抽中的1,100位朋友亦可得到。心急等唔切的話，12月14日起東京的吉野家惠比壽站前店會率先推出Poke盛，而且店舖於12月14日至翌年1月5日期間，更會有相關的店面裝飾，好有Feel呀！