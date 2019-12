不論係喜極而泣定悲極而哭,淚水對關心你嘅人總係有相當嘅殺傷力,但係對於根本唔愛你嘅人,任你點喊都冇用。不過喺情慾字典中嘅Tear及眼淚就唔同,皆因每滴淚都會令你有動情嘅感覺。

【Vaginal Tear 鏡頭大特寫】

有時英文俚語嘅意思,喺廣東話係冇嘅,好似「Vaginal Tear」就係其中之一,佢係指四仔男女主角中出收場後,鏡頭大特寫脫星神秘部位嘅畫面,形容倒流嘅意思。而坊間有傳聞話因為兵器唔夠長度,才會出現「Vaginal Tear」嘅情況,呢個傳聞固然係得啖笑。

【Tear off a Piece 快速完事】

英文俚語有時真係唔明佢嘅出處,就好似「Tear off a Piece」咁,究竟係乜嘢意思呢?原來佢係指啪啪啪咁解。不過大家要留意,佢亦暗指男士快速完事,雖然帶有貶義,但係點都比「Tear in the Lily」好得多,皆因佢係暗指對方患有性病呀!