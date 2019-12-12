【人間失格】墮落藝人大檢閱——男星篇

娛樂圈是一個大染缸，這裏雖然多姿多采，滿布機會，但同時也充滿誘惑，因此不少藝人都抵受不住誘惑，甚至一失足成千古恨！今天先為大家介紹五位日本男藝人，他們都因為各種各樣的醜聞而前途盡毀，令人不勝感嘆。

新井浩文

代表作：電影《藍色青春》、《100円的愛》

衰乜：涉嫌於去年7月於家中性侵一名上門服務的30多歲女性按摩師，今年2月被警方拘捕。

現況：新井被事務所解除合約，並於本月2日被判入獄5年，現正提出上訴。

小出惠介

代表作：日劇《交響情人夢》、電影《強風吹拂》、《愚行錄》

衰乜：2017年，相約一名17歲女生夜蒲，女方報稱飲醉後被帶往酒店性侵。

現況：小出惠介雖獲不起訴處分，但已被事務所解除合約，去年秋天遠赴美國進修演技，鋪路進軍荷里活。

成宮寬貴

代表作：日劇《蜂蜜與四葉草》、《相棒》

衰乜：2016年，成宮友人向周刊《FRIDAY》爆料，指他吸食毒品，引起軒然大波。

現況：雖然透過藥物鑑定找不到他沾毒的證據，但成宮仍宣布引退，據悉成宮寬貴因此要付違約金高達一億日圓，近期改回本名「平宮博重」，現在更開設網站，似乎有復出的打算。

飛鳥涼

代表作：歌曲《はじまりはいつも雨》、《SAY YES》

衰乜：2014年，日本警方在飛鳥涼位於東京都目黑區的住所，搜出MDMA錠劑、吸食工具等，依涉嫌持有毒品罪將他逮捕收押，事後他坦承毒齡超過20年，結果被判刑3年、獲緩刑4年。

現況：家庭方面，和結婚30年的新聞播報員妻子八島洋子於2017年離婚，事業方面，他一度暫別樂壇，直至去年才復出。

山口達也

代表作：日劇《考試之神》

衰乜：去年被指邀請透過節目認識的女高中生到家中，強吻女方外，更對她上下其手。

現況：由於女高中生撤回傷害控告，東京地方檢察決定不作起訴，但他遭到傑尼斯退團退社處罰，至今仍未能復出。