【營事檔案】三色甜酸蝦球　繽紛開胃菜

即使平日上班有多累，回家後總想吃一頓美味的住家飯。今次介紹的是一道老少咸宜，開胃醒神又營養價值豐富的三色甜酸蝦球，為你的飯餐添上色彩。

【蝦仁熱量低】

用上蝦仁，只因其熱量低，脂肪含量也低，而且含有豐富蛋白質。蝦仁還含有鈣質、鋅質等營養素，鈣質是構成骨骼的主要成分，攝取足夠的鈣質，有助鞏固骨骼健康，減低日後患上骨質疏鬆症的機會。鋅質有助製造蛋白質，令細胞生長及幫助傷口復原，保持皮膚健康。此外，鋅質有助維持肌肉生長及收縮功能，亦有助製造男性賀爾蒙。

【三色配料添營養】

配料方面，選擇了紅椒、青椒和番茄，除了為這道餸菜增添色彩，也增加了其營養價值。它們都含有維他命C，而紅椒的維他命C含量比青椒高，每100克含有127毫克維他命C，而同等分量的青椒就含有80毫克維他命C。維他命C有助增強身體的免疫力，亦能夠幫助身體吸收鐵質及製造骨膠原。紅椒亦含有豐富維他命A，有維持眼睛健康，預防眼部疾病的功效。此外，紅椒含有鉀質及葉酸，鉀質有助去水腫及穩定血壓，而葉酸則能夠預防貧血和保持心血管健康。

【三色甜酸蝦球】

材料：

蝦仁 10粒（中）

番茄 1個

紅椒 半個

青椒 半個

新鮮菠蘿 半杯

甜酸汁︰

水 1/2杯

茄膏 1湯匙

白醋 1湯匙

糖 1茶匙

鹽 1/2茶匙

生粉水 適量

做法：

1.蝦仁去腸洗淨，用廚房紙吸乾水備用。

2.紅椒、青椒洗淨，瀝乾，切件備用：菠蘿切件備用。

3.用一隻碗混合所有甜酸汁材料（除生粉水外）。

4.以中火把鑊燒熱，加入少許油，先將蝦仁炒熟，盛起備用。

5.加入紅椒，青椒及番茄，略炒。

6.加入甜酸汁料，然後再加入粟粉水，煮至汁料濃稠。

7.最後加入蝦仁及菠蘿，炒勻即成。

Profile

吳耀芬〈Kathy〉認可營養師〈香港營養師學會〉

「家營營養中心」創辦人，中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂修身。