Colourmix卡萊美 聖誕精選禮品指南

【特約報道】聖誕節就到喇，好多Party要去，除左要靚住見人，仲要交換得體又實用嘅聖誕禮物。想見到朋友仔收到禮物嘅快樂，Colourmix 聖誕2019聖誕美肌優惠，為大家召集咗包括SK-II、SULWHASOO、DIOR、SHISEIDO 等等人氣國際品牌護膚品，個個收到都笑呵呵啦!而家上全新Colourmix e-Shop，仲有迎新禮品等你攞走，頭500名會員首次購物，即送韓國國民品牌THEFACESHOP清新捲翹睫毛膏1件(價值$90)*。Like埋Colourmix 卡萊美facebook專頁，緊貼最新優惠啦!

SK-II R.N.A.立體緊緻修護眼霜 15g

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SULWHASOO 滋盈肌本平衡水乳EX套裝 6件裝

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CHRISTIAN DIOR JADORE EDP 50ml

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SHISEIDO BIO多效緊緻拉提眼霜15ml

建議價 $510

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SWISSMIRACLE 魚子緊緻奢華護膚套裝 4件裝

建議價 $3,425

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FRESH NATION B5 水亮活肌補濕乳液 115ml

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HELENERE DNA活膚眼霜 30ml

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THEFACESHOP金盞花舒緩保濕護膚套裝 4件裝

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優惠期: 13/12/2019-2/1/2020

地點: 卡萊美全線港澳門市

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