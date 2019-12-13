Colourmix卡萊美 聖誕精選禮品指南
2019年12月13日 09:15
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Colourmix 聖誕美肌優惠集合多款送禮精選產品，優惠低至半價，交換禮物唔洗愁買咩喇!
【特約報道】聖誕節就到喇，好多Party要去，除左要靚住見人，仲要交換得體又實用嘅聖誕禮物。想見到朋友仔收到禮物嘅快樂，Colourmix 聖誕2019聖誕美肌優惠，為大家召集咗包括SK-II、SULWHASOO、DIOR、SHISEIDO 等等人氣國際品牌護膚品，個個收到都笑呵呵啦!而家上全新Colourmix e-Shop，仲有迎新禮品等你攞走，頭500名會員首次購物，即送韓國國民品牌THEFACESHOP清新捲翹睫毛膏1件(價值$90)*。Like埋Colourmix 卡萊美facebook專頁，緊貼最新優惠啦!
SK-II R.N.A.立體緊緻修護眼霜 15g
建議價 $750
熱賣價 $530【71折】
SULWHASOO 滋盈肌本平衡水乳EX套裝 6件裝
建議價 $1,080
熱賣價 $455【43折】
CHRISTIAN DIOR JADORE EDP 50ml
建議價 $930
熱賣價 $560【61折】
SHISEIDO BIO多效緊緻拉提眼霜15ml
建議價 $510
熱賣價 $352【7折】
SWISSMIRACLE 魚子緊緻奢華護膚套裝 4件裝
建議價 $3,425
熱賣價 $1,300【38折】
FRESH NATION B5 水亮活肌補濕乳液 115ml
建議價 $360
熱賣價 $280【買2送1】
HELENERE DNA活膚眼霜 30ml
建議價 $899
熱賣價 $390【第2件半價】
THEFACESHOP金盞花舒緩保濕護膚套裝 4件裝
建議價 $280/件
熱賣價 $200/2件【36折】
優惠期: 13/12/2019-2/1/2020
地點: 卡萊美全線港澳門市
卡萊美網店: www.colourmix-cosmetics.com
卡萊美facebook: Colourmix卡萊美
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*優惠貨品數量有限，售完即止。