FoodieCurly鬈毛妹：走進哈薩克市集

這次去到哈薩克最大城市Almaty，不是參觀了很多景點，但全部都是靚到嘩嘩聲的，像天然高山水庫Big Almaty Lake，以及大峽谷Charyn Canyon等，前者媲美瑞士的湖光山色，後者規模雖與美國大峽谷不可相提並論，但擁有很多不同地貌，一樣叫人印象難忘。

自駕遊的樂趣是，喜歡在哪裏停就停，參觀完Charyn Canyon，沿路有很多馬和羊，牧羊人也很友善，心情舒暢！繼續上路，發現了一個市集，翻查地圖，這個地方叫Baiseit，有很多當地人在賣水果，每個攤檔都有一座宏偉的水果山，蔚為奇觀！

饞嘴的我們，當然要一試當地的小店啦。咦，怎麼有個攤檔煙霧瀰漫？走上前探究一下，原來是賣串燒的，有牛肉、雞肉和羊肉，我們每樣要了一串，要幾錢呢？言語不通，完全溝通不了，老闆娘特地走回店內，拿計數機「篤」給我們看，是哈薩克幣$850，即是合共港幣$17，好抵？未算，因為這價錢不單有三串串燒，還送你麵包和洋葱絲，可進入餐廳雅座舒服坐下，加些酸醋慢慢享用，配一大碗當地奶茶，才不過港幣$1。

三串串燒怎夠吃？我們一早看中路口的即烤燒雞，好不容易等了30分鐘，終於烤好了，哈薩克幣$850 (港幣$30)，熱辣辣又皮脆肉嫰，是我在哈薩克吃過最好吃的美食！最後來些飯後水果，港幣十多元，買了三大袋，有葡萄、青瓜和草莓，草莓非常小巧，每粒比指頭大一些，不算很甜，但好有草莓香，幾袋水果夠三人吃幾天了，你說多划算！

Big Almaty Lake

地址：Ili-Alatau National Park, Almaty 050065, Kazakhstan

入場費：每位$450哈薩克幣 (約港幣$9)

Charyn Canyon

地址：Charyn National Park, Charyn River, Kazakhstan

入場費：每位$750哈薩克幣 (約港幣$15)

註：Baiseit市集於沿路附近