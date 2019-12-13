亞洲國際博覽館全新高級食府 − 澐NUVA營造感官盛宴

【特約報道】國際級展覽、會議及活動場館亞洲國際博覽館(亞博館) ，其主打中式精緻餐飲的餐廳澐（NUVA）已隆重開幕，為訪客締造融合美酒佳餚和藝術氛圍的嶄新餐飲體驗。

澐是亞博館的全新中式高尚食府，由專業餐飲團隊為顧客炮製近70道星級佳餚，包括以古法重現幾近失傳的經典廣東菜「鳳肝蜜汁金錢雞」。團隊亦擅於運用創新烹調手法，提升菜式口感，其中「趣脆咕嚕肉」採用秘製技巧及以冰碟上桌，務求鎖住肉汁和保持鬆化口感。每一道菜式均為客人帶來意想不到的驚喜。

品嚐佳餚固然是樂事，享受美酒更是生活品味的昇華。澐的專業侍酒師曾接受專業訓練，既對酒類的特性瞭如指掌，亦對食材有一定認識，可按客人喜好配搭品味餐酒，進一步提升味覺享受。

澐的裝潢、擺設以至餐具，均經過精心佈置和挑選，與戶外的180度環海景致互相呼應，讓食客在品嘗佳餚時也能沉醉在優雅環境，帶來獨特的視覺和味覺體驗。澐的裝潢設計由備受業界推崇的呂元祥建築師事務所主理，餐廳以淡金色為主調，牆身配以清幽淡雅的翠巒圖案，揉合中式與現代元素，與窗外海天一色的景觀互相映襯，盡顯時尚格調。

澐也與不同藝術團體合作，為餐飲體驗增添亮點。加拿大籍居港藝術家Peter Yuill特別為澐創作了3幅作品作為開幕展覽。其作品風格融於自然，像雲般圓渾的圖案在沒有電腦和圓規的輔助下徒手繪製出來。此外，澐亦添置了台灣藝術家劉榮輝先生一套10組件的陶藝擺設作品 《行雲流水》，形態有如變幻莫測的雲。

亞博館除了提供國際級的博覽場地設施，也具備多元化的餐飲服務。現時亞博館於70,000平方米展覽場地內共有超過20個餐飲熱點，澐的開業將更豐富亞博館的餐飲體驗。

行政總裁陳芳盈表示：「除了優質的場地設施，餐飲服務同樣重要。澐不僅是亞博館旗下的一間餐廳，更將會成為區內尊尚餐飲服務新地標。我們誠邀各國旅客、熱愛美食及藝術的人士，親身感受澐的精采體驗。」

澐 NUVA

地址：香港大嶼山香港國際機場 亞洲國際博覽館2樓 預約電話：+852 3606 8818