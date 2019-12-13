學識高光修容　秒變「精緻膠原臉」

正確的修容應該是陰影與高光雙重配合，「高光為主、陰影為副」的方法有助打亮五官，令妝容更具光感和立體感。（互聯網）

高光修容是整個妝容的重要一步，如果做得正確就會事半功倍，反之則會適得其反。正確的高光修容可以彌補先天不足，甚至可以讓你的顏值更上一層樓，那正確的高光修容該怎麼打呢？就讓我們一起來研究吧！

陰影如果打的太多，臉看起來就會髒兮兮的，甚至會像長了「鬍鬚」。但是如果打的少效果又會不明顯，這個時侯就要靠高光去配合了。以高光為主，陰影為副，效果明顯之餘還能產生充滿膠原蛋白的感覺，簡直就是「能塗的玻尿酸」。使用高光的時侯，我們主要可以塗在T字位、眉骨處、眼下方、太陽穴、上唇兩側和下巴來打造面部輪廓。要注意的是不要太過重手，不然就會變成大油臉，更顯胖了。如果屬油性膚質的女孩子可以縮小高光修容的範圍，以避免出現上述情況。

【T-zone高光】

將高光打在T字位，除可形成縮小鼻翼、提高鼻樑的視覺效果外，更可令人聚焦在T-zone，弱化其他部位的焦點。另外，在光暗對比下，五官會更立體，看上去更小顏。

【打亮眉骨】

通過打亮眉骨位的高光，可以增加眼睛立體感，特別適合上眼皮較浮腫的人。此外，還可以提亮眼部其他部位把浮腫「遮掉」，例如提亮臥蠶令眼睛更大、更有神。

【提亮蘋果肌】

透過打亮眼下方和太陽穴可以打造蘋果肌，讓臉部更顥飽滿和有活力，打造出水潤潤的肌膚。

【豐唇妙法】

如果想打造豐盈「嘟嘟唇」，只要打亮上唇兩側便可。另外，只要稍稍打亮下巴中央位置，就可以令下巴看起來更尖削。

【減齡秘技】

還有一個Keep住年輕的小秘密－就是將顯老的淚溝隱藏起來。方法是把高光產品塗在淚溝，通過光折射的原理從視覺上把它隱藏起來。