三界五行：新的一年　多姿多采

2020年兩次日蝕，分別是雙子座日蝕、人馬座日蝕；三次月蝕分別是雙子座月蝕、人馬座月蝕、山羊座月蝕。（互聯網）

太陽與月亮對十二星座占星的影響力頗大，所以有「太陽星座」與「月亮星座」的學說。受太陽照耀的星座，正能量十足，敢想敢做，敢愛敢恨。受月亮照耀的星座，變得溫柔，內斂，喜歡思考，容易了解別人。如果日蝕或月蝕出現在某個星座，不但該星座的性格、情緒受影響，連帶其他星座也可能受影響，因此日、月蝕，是星座運程預測的重要參考。

2020年會有兩次日蝕、三次月蝕，由於占星是全球化的，不管地球某一個地方是否可以看見相關日蝕或月蝕，相關的天文現象都在星空發生，對相關星座的各種影響還是客觀存在的。今年兩次日蝕，分別是雙子座日蝕、人馬座日蝕；三次月蝕，分別是雙子座月蝕、人馬座月蝕、山羊座月蝕。

另外，金星、木星、水星、火星、土星、海王星、天王星、冥王星的運行軌迹也對十二星座占星有密切關係。而2020年，智慧的木星、穩重的土星、熱情的火星、富裕的金星都特別活躍。

而水瓶座流星雨、金牛座流星雨、獅子座流星雨、雙子座流星雨出現的具體時間，也對十二星座運勢有一定影響。

單憑上述的因素（影響十二星座運勢的天文因素還有很多很多），2020年的十二星座運程預測就已經多姿多采了。接下來的幾天，我們一起來探討未來一年的新形勢。

方向宇