第四屆國際中樂指揮大賽公布進入複賽參賽者名單

【特約報道】由香港中樂團及香港演藝學院合辦的「第四屆國際中樂指揮大賽」於2019年12月10日至11日於上海進行初賽。獨立評審團聯合主席為夏飛雲（上海音樂學院教授）及陳澄雄 （臺北市立國樂團前團長兼指揮、國立臺灣交響樂團前團長兼指揮）、評審委員包括卞祖善（中央芭蕾舞團原首席指揮、中國民族管弦樂學會專家委員會委員）、周熙杰 （香港中樂團常任指揮）、張列（中國廣播藝術團國家一級指揮、中國指揮專業委員會副會長）及劉沙（中央民族樂團常任指揮、澳門中樂團音樂總監兼首席指揮）。評審團依據參賽者所提交之影像資料進行評審，順利完成「初賽」。入選複賽名單如下（依姓氏筆畫排列）：

王冠人（中國內地）、朱恆志（台灣）、李威萱（台灣）、周怡如（中國內地）、周聖文（台灣）、林亦輝（台灣）、崔媛媛（中國內地）、張克（中國內地）、張智堯（台灣）、張敬一（中國內地）、郭盼（中國內地）、陳元媛（台灣）、陳奕全（台灣）、陳敬臻（香港）、童光榮（越南）、馮天佑（中國內地）、黃蔚傑（台灣）

59位符合參賽資格的參加者分別來自中國內地20人（34%）、香港5人（8%）、台湾24人（41%），以及日本、加拿大、法國、美國、馬來西亞、越南、韓國等地。

評審團表示：「國際中樂指揮大賽已經進入第四屆了，很多有志成為中樂指揮家的青年朋友在這個平台上展現才華，揮灑音樂，樂團、觀眾、評審團陪伴著他們成長，希望這項賽事能夠繼續搞下去，成為推動中樂指揮事業發展的強大動力。」

下一個階段的「複賽」訂於2020年6月26-29日於香港演藝學院香港賽馬會演藝劇院舉行，參賽者將指揮由香港中樂團及香港演藝學院中樂系組成之聯合樂團，演繹香港作曲家莫健兒的《圓來緣去》及自選曲目 － 古曲、秦鵬章、羅忠鎔編曲的《春江花月夜》或古曲、彭修文編曲的《月兒高》。「準決賽」將於2020年7月1-2日於相同場地舉行，入圍參賽者將指揮香港中樂團，演繹香港作曲家許翔威編作的《樂中法．法中樂》及著名作曲家饒余燕的音詩《驪山吟》。

「決賽」將於2020年7月4日於香港大會堂音樂廳舉行（公開售票），決賽者將指揮香港中樂團演奏國際著名作曲家郭文景的《祭祀 — 火把 — 烈酒 》（《滇西土風三首》第三樂章）及香港著名作曲家伍卓賢的《大樹》，在觀眾的見證下一較高下；冠軍更將為觀衆獻上陳培勳的音畫《流水》。$250門票早鳥八折優惠現於art-mate.net發售，正價門票於2020年5月4日起於城市售票網發售。

「國際中樂指揮大賽」由香港中樂團於2011年創辦，接連於2014 及2017年圓滿舉辦三屆賽事後，培育出不少在樂壇上獨當一面的指揮菁英。歴屆得獎者來自中國內地、香港、台灣、波籣及馬來西亞，當中包括分别於三屆獲獎的香港青年指揮郭健明、胡柏端及鄭承泰。是次大賽為「中華國樂合作發展聯盟」之「ICOL頂尖青年音樂家交流合作計畫」，獲獎者將有機會獲香港中樂團、臺北市立國樂團、陝西省廣播電視民樂團、新加坡華樂團、北京民族樂團、澳門中樂團、上海民族樂團及中國廣播民族樂團等樂團邀請合作。

第二屆中樂指揮高峰論壇將於2020年7月6-7日於上海音樂學院舉行，由香港中樂團、上海音樂學院賀綠汀中國音樂高等研究院及上海音樂學院指揮系合辦，出席者將包括大賽評審、得獎者、業界專家、音樂學院及樂團代表等。