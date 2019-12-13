本周車展：季尾執筍盤

BMW

日期：12月14~15日（星期六及日）

時間：11:00am~8:30pm

地點：海港城海運大廈展覽大堂

推介：2019年最後階段展出多款皇牌型號，包括3 Series、5 Series、X1、X3及X5等，精選型號以年度優惠價發售，優惠高達$150,000，指定型號更可免首年牌費及保險。

Maserati

日期：12月13~15日（星期五至日）

時間：10:00am~7:00pm

地點：九龍灣及灣仔陳列室

推介：車廠105周年車展，全線型號以年度震撼特惠價發售。Levante搭載3.0 公升V6雙渦輪增壓350hp引擎，免費升級Sports Dynamic Package，僅售$999,000，限定6部。

Volkswagen

日期：12月14日（星期六）

時間：1:00pm~8:00pm

地點：九龍灣陳列室

推介：舉行T-Cross Experience Workshop，與車迷感受T-Cross型格魅力，現場有專員詳述T-Cross的革新設計、實用細節與科技配置，更可即席試駕，體驗輕巧靈活的樂趣。