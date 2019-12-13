飲食嘗識：涮涮鍋、壽喜燒　牛肉做主角　風味大不同

經常有人將涮涮鍋（Shabu Shabu）與壽喜燒（Sukiyaki）混為一談，兩種日式鍋物雖然都以牛肉和野菜為主要食材，但煮法與味道卻有很大分別，今日就請天后永興街一間日本餐廳的老闆Bob講解兩者的特色及做法。

涮涮鍋 原汁原味

涮涮鍋與中式火鍋相似，都是煲一鍋湯底淥熟食材，而湯底主要用柴魚和昆布煮成。據說這種火鍋在 20世紀初期由中國傳到日本，以薄切牛肉代替涮羊肉，並加上大量蔬菜、豆腐和菇菌， 較講究則會加入海鮮煮成，味道清甜保留了食物的原汁原味。香港人食火鍋會用豉油、辣椒、香葱、蒜粒等調味，日本人通常配胡麻醬、豉油或蛋汁進食，最特別之處是吃完火鍋會加白飯、雞蛋和香葱煮成雜炊，盡吸湯底精華非常惹味。

壽喜燒 嫩滑惹味

至於壽喜燒則歷史悠久得多，早在江戶幕府時代已經出現，同樣會用到和牛、野菜、菇菌等食材，但煮法卻跟火鍋不同。首先會用京葱爆香牛肉，然後加入用日式醬油、味醂、煮酒等調成的壽喜燒汁煮至入味，接着在較淺的鍋內把食材排列整齊，淋上僅僅蓋過食材的壽喜燒汁再合蓋煮熟，由於醬汁本身鹹中帶甜，所以毋須調味已很可口，蘸蛋汁則令口感更滑溜。壽喜燒吃到尾聲不會煮成雜炊，卻會用剩餘的醬汁炒飯或烏冬，帶來另一種風味。