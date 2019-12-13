皇室名人熱捧　本地頂級奢華珠寶

本地出品的珠寶首飾大家通常會想起傳統金飾或設計簡潔的鑽飾，其實亦有不少本地珠寶品牌設計分量十足的高級珠寶，更深受中外收藏家、甚至是世界各地皇室成員捧場，當中歷史最悠久，首推有近百年歷史的珠寶品牌K.S. Sze & Sons。品牌自1963年起已進駐本地高級酒店，專門搜羅頂級寶石及歐洲頂級品牌如Fabergé及VHERNIER等。

今個聖誕，品牌特別以多種名貴顏色寶石，打造出奢華高級珠寶首飾。最矚目首推一套哥倫比亞祖母綠的珠寶套裝，其中一條鉑金及18K金鑽石頸鏈，鑲有一顆重達75.57卡的哥倫比亞祖母綠，分量十足，震撼全場！未經加熱或加工處理的天然寶石向來屬天價級數，如是大卡數的重量就更加是價值連城。

品牌珠寶系列中不少採用未經處理的天然寶石鑲嵌而成，如一套緬甸紅寶石珠寶首飾，所採用的紅寶石來自當地著名的Mogok Valley，珠寶所採用的紅寶石全屬天然並沒有經加熱處理，其中一枚戒指鑲嵌一顆4.15卡紅寶石，價值高達HK$800萬。另一套斯里蘭卡藍寶石珠寶，色澤屬最頂級的Royal Blue皇室藍寶級數，當中頸鏈鑲有共重達47.67卡的藍寶石，配襯共重19.57卡的鑽石。高級珠寶中亦有不少亞洲收藏家受歡迎的翡翠及紫玉首飾，每夥玉珠都豐富潤澤，玉色均勻。