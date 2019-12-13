本日日本：《多啦A夢》電影預告推出　新一集故事係……

明年就是《多啦A夢》漫畫推出50周年，自然搞作多多，數年前大受歡迎的3D電影《Stand by me Doraemon》亦即將推出續集，而電影預告亦於昨天推出。

一向以來，多啦A夢的故事大致可分為三類，第一類就是漫畫連載的主要內容，亦即大雄要求多啦A夢拿出法寶幫他，最後搞到一鑊泡收場，通常電視版便是改編這類故事；第二類是大冒險，大雄等人突然變得英勇，胖虎小夫突然變得好善良，總之就是眾人歷險的故事，一年一度電影大長篇就是這類故事；第三類較少見，就是一些溫情的故事，當年《Stand by me Doraemon》就是改編自這類故事，包括大雄到未來去確定自己妻子真的是靜香、靜香臨結婚前的掙扎，當然還有多啦A夢要離開大雄，回到未來世界的「催淚」故事……

不過，這類溫情故事，在《多啦A夢》漫畫中並不多，《Stand by me Doraemon》已改編得七七八八，來到續集，看預告，原來是講述大雄和多啦A夢回到過去，與已經離世的嫲嫲重逢，結局如何就無謂劇透了，不過這個故事十分短，預計會加插其他尚未改編的溫情故事：例如大雄回到戰時，變成女子向少年時代的父親邂逅（好惡心呀！）；又例如大雄回到父母親仍在拍拖階段，如何阻止二人冷戰；又或是大雄如何找回父親孩童時畫的畫等等……當然，電影未上畫，一切都只是靠估。

順道提提，導演依舊是上一集的八木龍一及山崎貴，日本上畫日期為2020年8月7日，那一天正是大雄生日呀！