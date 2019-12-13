Mikiki × Monchhichi 45 週年聖誕郵輪之旅　等你嚟打卡抱抱

【特約報道】不經不覺，陪伴我們成長的Monchhichi已經誕生45週年，想同這位好朋友玩轉今個聖誕節嗎？機會嚟啦！由即日起至明年1月2日，Mikiki舉辦「Mikiki×Monchhichi 45週年聖誕郵輪之旅」，現場進駐了一艘充滿聖誕氣氛的郵輪，準備跟大家來一場華麗邂逅。粉絲們除了可與場內造型趣緻的Monchhichi拍照留念外，還可在期間限定店搜羅各式限定精品。當然不少得最萬眾期待的Monchhichi見面會，近距離與悉心打扮的Monchhichi握手抱抱，開心Double Up ！

登船展開華麗旅程

在Mikiki 中庭的聖誕郵輪，大家可以化身成郵輪貴賓，與一眾造型鬼馬的Monchhichi 合照。一走進碼頭便會見到第一個打卡位，門僮打扮的Monchhichi 正恭迎貴賓登船，並將行李放於聖誕樹旁。未登船已經感受到歡欣的節日氣氛，滿心期待展開這趟聖誕之旅。另一邊廂，Monchhichi 變身船長迎接一眾貴賓登船，大家可一邊打卡拍照一邊當上副手，協助Monchhichi 船長駕駛郵輪，啟航前往冰雪國度，一起歡度浪漫聖誕。稍移玉步登上郵輪的甲板，會看到穿上華麗度假裝的男女Monchhichi 向大家招手，一邊欣賞景色一邊談心，期待即將展開的精彩郵輪之旅。你更可擺出You Jump I Jump 的姿勢，最浪漫情人非你莫屬！甲板後方是美侖美奐的貴賓酒廊，吧枱印有Monchhichi 圖案，賓客可一邊和朋友談天，一邊拍照留念，旁邊更有金碧輝煌的旋轉樓梯，貴氣盡顯。

搜購限定造型精品

除了打卡靚景之外，現場更設有Monchhichi 歐陸風情期間限定店，不妨選購各款Monchhichi 限定版造型精品送禮自用，為今次聖誕之旅增添美好回憶。活動期間，一男一女的 Monchhichi 會換上全新的限定裝束，不時於商場內同大家抱抱兼合照，各位粉絲記得要把握機會！另外，The Point by SHKP 會員憑指定積分即可免費換領限定Monchhichi 禮品或沙畫工作坊。數量有限，換購要趁手。

Monchhichi聖誕限定抱抱會

參加方法： 顧客在活動日期內於Mikiki 以電子貨幣即日消費滿HK$100 即可參加

地點：Mikiki中庭

日期及時間：2019年12月14及25日（5:00pm~6:30pm）

Mikiki × Monchhichi45 週年聖誕郵輪之旅

日期：即日起至2020年1月2日

時間：10:00am~9:00pm

地點： 新蒲崗太子道東638號Mikiki中庭